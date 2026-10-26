LIVE: Harry Kane Wins the Prestigious Ballon d’Or

High emotions in London! Harry Kane has been awarded the coveted Ballon d’Or. On the women’s side, Alexia Putellas was named Player of the Year. Other awards of the evening: Lamine Yamal is Young Player of the Year, and Spain’s coach Luis de la Fuente was named Coach of the Year. Bukayo Saka received a special award, and Unai Simon was named Goalkeeper of the Year. Meanwhile, the women’s team from FC Barcelona celebrated winning the “Team of the Year” title. Paris Saint-Germain received this honor in the men’s category.