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LIVE: Harry Kane Wins the Prestigious Ballon d’Or

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26.10.2026 05:10
Harry Kane celebrates winning the coveted title!
Harry Kane celebrates winning the coveted title!(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

High emotions in London! Harry Kane has been awarded the coveted Ballon d’Or. On the women’s side, Alexia Putellas was named Player of the Year. Other awards of the evening: Lamine Yamal is Young Player of the Year, and Spain’s coach Luis de la Fuente was named Coach of the Year. Bukayo Saka received a special award, and Unai Simon was named Goalkeeper of the Year. Meanwhile, the women’s team from FC Barcelona celebrated winning the “Team of the Year” title. Paris Saint-Germain received this honor in the men’s category. 

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English soccer striker Harry Kane has won the prestigious Ballon d’Or for the first time. The 33-year-old scored 61 goals for Bayern Munich last season and won both the league title and the cup with the top German club. He also scored twelve goals for England’s national team, including six at the World Cup, where the “Three Lions” finished third. 

Here’s the live ticker to catch up on:

At the gala in London, Spain’s Alexia Putellas was named the best female player—for the third time, following her wins in 2021 and 2022.

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