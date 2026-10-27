Wie man Weltmeister im Segeln ohne Wasser wird

Die Trophäe hat der 57-Jährige vor kurzem auf einem küstennahen Flugplatz in Wales, Großbritannien, gewonnen. Unter 112 Seglern aus 18 Nationen trat er dabei als einziger Österreicher an. „Die Blokart-Gemeinschaft hierzulande ist leider sehr klein „. Csaszar kam vor 15 Jahren auf der Bootsmesse in Tulln zum ersten Mal damit in Kontakt. „Dort standen ein paar Blokarts zum Ausprobieren am Außengelände“. Was ihm an der Sportart gefiel, war, die richtige Taktik zu finden, und einschnelles Reaktionsvermögen zu beweisen.