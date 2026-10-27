Michael Kolm und sein Team erkochten vierte Haube

Wirtshaus seit 1679

„Den Wirtshaus-Standort gibt es seit 1679. Als ich ihn vor 20 Jahren in fünfter Generation übernommen habe, wollte ich natürlich auch unser Waldviertel mit all seinen Vorzügen mitnehmen. Und so begann meine Reise unter anderem mit meinen Devisen ,Waldviertel gewürzt mit Welt‘ oder ,Du kommst fürs Menü und bleibst fürs Gefühl‘“ so der frischgebackene 4-Haubenkoch Michael Kolm.,