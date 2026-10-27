Michael Kolm und sein Team erkochten vierte Haube

Kulinarische Geschichte wurde jetzt im Waldviertel geschrieben. Michael Kolm ist erst der vierte Niederösterreicher, der von Gault&Millau mit vier (!) Hauben ausgezeichnet worden ist. Die „Krone“ war in seinem Restaurant zu Gast...
Er ist erst der vierte Niederösterreicher, der von Gault&Millau mit 4 Hauben ausgezeichnet wurde! Die Freude bei Michael Kolm und seinen treuen Mitarbeitern, die bereits von Anfang an mit ihm diesen Weg gehen, in Schönfeld bei Arbesbach ist riesig.
Wirtshaus seit 1679
„Den Wirtshaus-Standort gibt es seit 1679. Als ich ihn vor 20 Jahren in fünfter Generation übernommen habe, wollte ich natürlich auch unser Waldviertel mit all seinen Vorzügen mitnehmen. Und so begann meine Reise unter anderem mit meinen Devisen ,Waldviertel gewürzt mit Welt‘ oder ,Du kommst fürs Menü und bleibst fürs Gefühl‘“ so der frischgebackene 4-Haubenkoch Michael Kolm.,
Einer der vielen Vorzüge ist sicherlich auch die Tatsache, dass im Restaurant Kolm stets regionale und saisonale Kost für die zahlreichen Gäste geboten wird, die von Wien bis Linz anreisen und neben der tollen Küche auch das Bleiben in seinen fünf Lodges genießen.
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