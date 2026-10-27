Begräbnis-Trend: Fan-Liebe über den Tod hinaus

Das Thema Verbundenheit zum eigenen Verein sei besonders in der Steiermark, mit den drei Bundesligisten Sturm, GAK, Hartberg, besonders hoch – daher sei es naheliegend, hier aktiv zu werden, heißt es von Annemarie Ulbing (Wiener Verein) und Ingo Sternig (Pax) unisono. „Gerade an unserem Grazer Standort wurden wir von Angehörigen immer wieder darauf angesprochen, ob auch fußballspezifische Aufbahrungen möglich sind. Solche Aufbahrungen haben wir in Einzelfällen bereits umgesetzt. Besonders schön wäre es natürlich, künftig auch die offiziellen Vereinsembleme integrieren zu können. Dafür benötigen wir jedoch die Zustimmung der Klubs“, betont Sternig.