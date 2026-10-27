Bald „kochen“ die Teiche im Waldviertel wieder!

Und wer nach dem Staunen über die Arbeit der Teichwirte Hunger bekommt, darf sich auf die kulinarischen Schätze des Waldviertler Karpfens freuen. Denn dieser Fisch ist weit mehr als eine regionale Spezialität: Er erzählt von Geduld, nachhaltiger Bewirtschaftung und einer Landschaft, die seit Jahrhunderten im Rhythmus ihrer Jahreszeiten lebt. So wird das Abfischen zum herbstlichen Erntedank – und zu einer Einladung, das Waldviertel dort zu erleben, wo seine Seele besonders still und schön ist: am Wasser.