ÖFB Player Abroad in the Spotlight
3-0 Win—But Prass Makes a Celebration Blunder
Bizarre red card in the German Bundesliga! Hoffenheim celebrated a 3-0 victory over Bayer Leverkusen, but ÖFB player Alexander Prass caused a bizarre stir. The Austrian, who had already been booked, took off his jersey while celebrating the second goal, received a yellow-red card as a result, and was sent off early.
After a scoreless first half, Andrej Kramaric put Hoffenheim ahead in the 79th minute on a penalty kick. It was also TSG’s 1,000th Bundesliga goal.
In the 89th minute, Alexander Prass made it 2-0 off an assist from the Croatian, but received a yellow-red card after his jersey celebration. A downright foolish move by the ÖFB player...
Here’s the bizarre scene on video:
In stoppage time, Max Moerstedt made it 3–0 (90+6).
Christian Ilzer’s team thus celebrated its third consecutive competitive victory and climbed to tenth place in the standings. Leverkusen remains in fourth place. Prass is now suspended for the match against Werder Bremen, while Patrick Wimmer remains sidelined due to injury.
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