Drunk driver had an open beer on the passenger seat

No Lights and No License Plate

On the L 569 near St. Georgen an der Gusen, two moped riders encountered a police patrol in the early hours of Sunday morning. One of the riders was traveling on the road without headlights or a license plate. When they saw the patrol car, both moped riders suddenly accelerated sharply and fled toward the town center.

Crashed During the Escape

The police officers turned their car around and gave chase. After a short pursuit, they saw one of the riders lying on the ground next to his moped. He had apparently fallen; he was a 16-year-old from the Mühlviertel region. A breathalyzer test revealed that the apprentice had a blood alcohol level of 1.12 per mille. Furthermore, his moped was not registered for road use.