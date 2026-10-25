Reckless Drunk Drivers
Drunk driver had an open beer on the passenger seat
A 44-year-old man from Wels and a 16-year-old from the Mühlviertel region kept law enforcement busy with two reckless drunk driving incidents. The older man had a staggering blood alcohol level of 2.34 promille while driving his car, and the teenager had 1.12 promille while riding an unlit moped in the dark.
A 44-year-old man from Wels was pulled over by a police patrol in his hometown on Saturday evening. The man was driving a car without a valid driver’s license. He also had an open beer with him in the car. A breathalyzer test showed a blood alcohol level of 2.34 per mille. The man from Wels was prohibited from continuing his journey and will face multiple charges.
No Lights and No License Plate
On the L 569 near St. Georgen an der Gusen, two moped riders encountered a police patrol in the early hours of Sunday morning. One of the riders was traveling on the road without headlights or a license plate. When they saw the patrol car, both moped riders suddenly accelerated sharply and fled toward the town center.
Crashed During the Escape
The police officers turned their car around and gave chase. After a short pursuit, they saw one of the riders lying on the ground next to his moped. He had apparently fallen; he was a 16-year-old from the Mühlviertel region. A breathalyzer test revealed that the apprentice had a blood alcohol level of 1.12 per mille. Furthermore, his moped was not registered for road use.
License Revoked
The boy had injured himself in the fall and had to be taken to the hospital after receiving first aid. The teenager’s driver’s license was revoked, and he is facing multiple charges.
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