Tragedy in Vienna
84-Year-Old Pedestrian Overlooked and Run Over by Car
A horrific accident occurred on Saturday afternoon near a shopping center in Vienna’s Döbling district: A driver missed the entrance to the underground parking garage, shifted into reverse, and backed up. In doing so, she apparently failed to see an 84-year-old pedestrian, who sustained life-threatening injuries.
The dramatic scenes unfolded around 4 p.m. in front of the Q19 shopping center. The 42-year-old woman had intended to turn into the garage entrance but missed it, according to a police statement on Sunday.
“She then attempted to back up with her vehicle,” said police spokeswoman Irina Steirer. “At the same time, an 84-year-old pedestrian was coming from Boschstraße and walking toward Kreilplatz, where she intended to cross the street.”
Witnesses provided first aid
While backing up, the driver apparently failed to see the pedestrian and struck her with her car. The 84-year-old fell and sustained severe injuries. Witnesses immediately administered first aid, the report continued. Emergency services were dispatched. The Vienna Emergency Medical Service provided initial treatment to the severely injured woman, who was subsequently admitted to the hospital in critical condition.
Young Cyclist in Critical Condition
Just a few hours earlier, a serious accident had occurred on the Danube Promenade in the same district. Two cyclists had collided and fallen. While a 29-year-old man escaped with only minor injuries, a 21-year-old woman suffered severe injuries.
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