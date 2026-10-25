84-Year-Old Pedestrian Overlooked and Run Over by Car

The dramatic scenes unfolded around 4 p.m. in front of the Q19 shopping center. The 42-year-old woman had intended to turn into the garage entrance but missed it, according to a police statement on Sunday.

“She then attempted to back up with her vehicle,” said police spokeswoman Irina Steirer. “At the same time, an 84-year-old pedestrian was coming from Boschstraße and walking toward Kreilplatz, where she intended to cross the street.”