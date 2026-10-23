Mann schlief mit Zigarette ein: Matratze brannte

Weil ein Mann (59) mit einer Zigarette in der Hand eingeschlafen war, musste am Donnerstag die Feuerwehr Mayrhofen (Tiroler Bezirk Schwaz) ausrücken. Die Matratze fing Feuer, ein Mitbewohner konnte noch rechtzeitig mit einem Gartenschlauch Schlimmeres verhindern.
Zum Vorfall in Mayrhofen im Zillertal kam es gegen 23 Uhr in einer Kellerwohnung eines Appartmenthauses. Ein 59-jähriger Einheimischer war zu diesem Zeitpunkt mit einer Zigarette in der Hand in seinem Bett eingeschlafen. Wenig später geriet die Matratze in Brand.
Ein 25-jähriger Mitbewohner des Mannes bemerkte das Feuer gerade noch rechtzeitig und konnte es mit einem Gartenschlauch vollständig löschen. An der Wohnung entstand kein Schaden.
Feuerwehr alarmiert, Personen im Spital
„Aufgrund des Brandgeruchs und der Rauchentwicklung hatte ein Nachbar bereits die Feuerwehr alarmiert“, berichtet die Polizei. Die alarmierten Florianijünger belüfteten die Räumlichkeiten, mussten jedoch keine Brandstellen mehr löschen.
Der 59-Jährige und der 25-Jährige wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung von der Rettung ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Im Appartmenthaus waren auch weitere Gäste untergebracht, diese wurden glücklicherweise nicht verletzt.
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