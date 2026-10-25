Mediengipfel in Tirol blickt auf Welt im Umbruch

„Wer kontrolliert das 21. Jahrhundert?“ als Leitfrage

Dieses Jahr richtet der Mediengipfel unter dem Titel „Rules of Power – Wer kontrolliert das 21. Jahrhundert?“ den Blick auf eine Welt, die sich im Umbruch befindet. Die hochkarätigen Diskutanten werden sich etwa dem Einfluss Künstlicher Intelligenz (KI) und den Folgen von Cyberbedrohungen widmen, der Frage nachgehen, wie Demokratien geschützt und gestärkt werden können, oder erörtern, was den Kontinent Europa zukünftig stark machen kann.