Genug Kürbisse für Halloween, zu wenig für Kernöl

Im Schnitt seien es um die Hälfte weniger Kürbisse als im Vorjahr, sagt Brandstätter. „Je nach Region gibt es da aber große Unterschiede“. Am schlimmsten sei es im Weinviertel. Bei einzelnen Bauern könnten es auch bis zu 70 Prozent sein, die nicht als Ernte taugen. Weil die Pflanzen genau im Sommer während der größten Hitze blühen, sind manche gar nicht ausgetrieben.