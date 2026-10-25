Genug Kürbisse für Halloween, zu wenig für Kernöl

50 Prozent der Ölkürbis-Ernte aus Niederösterreich fällt heuer weg, weil der Sommer zu trocken war. Zierkürbisse gibt es aber genug.
Seit Wochen leuchtet es wieder orange von den den Feldern. Nur ist heuer deutlich mehr Abstand zwischen den Kürbissen, die aufgereiht sind. Die Herbstkulturpflanze wurde durch die wochenlange Sommerhitze besonders stark in Mitleidenschaft gezogen. „Der Kürbis kommt zwar mit Wärme und wenig Wasser gut aus – diesen Sommer war es aber viel zu trocken“, erklärt NÖ-Kürbis-Experte Anton Brandstätter.
Im Schnitt seien es um die Hälfte weniger Kürbisse als im Vorjahr, sagt Brandstätter. „Je nach Region gibt es da aber große Unterschiede“. Am schlimmsten sei es im Weinviertel. Bei einzelnen Bauern könnten es auch bis zu 70 Prozent sein, die nicht als Ernte taugen. Weil die Pflanzen genau im Sommer während der größten Hitze blühen, sind manche gar nicht ausgetrieben.
Generell alle Herbstkulturen wie Kürbis, Mais und Rüben haben heuer gelitten unter der Hitze.
Anton Brandstätter
Bild: Edegger
Kürbisfreundschaft mit der Steiermark
Große Mengen Kernöl wird es daher heuer nicht geben. Viele Kerne werden ja aus Niederösterreich zur Ölproduktion in die Steiermark geliefert. Jene Menge, die aus der Steiermark in die Produktion fließt sei aber heuer in sehr guter Qualität. Etwa in der Ost- und Weststeiermark dürfte das Klima im Sommer perfekt gewesen sein für das Gemüse.
Genug zu fürchten gibt es dafür aber zu Halloween am 31. Oktober. „Die Zierkürbisse zum Schnitzen, die in Niederösterreich im Marchfeld wachsen, sind weitestgehend verschont geblieben.“ Dort gebe es zwei große Produzenten, die fast alle Kürbisse zum Schnitzen liefern.
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