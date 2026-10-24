Rindt-Museum: Das Ende eines echten Lebenstraums

Museen haben kein Geld für Sammlung

Doch damit ist nun Schluss! „Ich musste das Museum und die Sammlung auflösen“, erzählt Schweighofer bedrückt. „Ich bin jetzt 72, der Aufwand um das Museum war nicht mehr leicht zu bewerkstelligen. Meine Söhne übernehmen die Sammlung nicht und Museen haben kein Geld für die Schätze rund um Rindt.“ Das stimmt Schweighofer nachdenklich: „Wir sprechen hier von einer Legende der Formel 1, bei der wir immer stolz auf seine Verbundenheit zur Steiermark sind. Aber um den Erhalt von Rindts Vermächtnis will sich niemand kümmern.“