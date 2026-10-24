Durch freie OP-Säle wurden 280 Kinder operiert

Mögliche HNO-Erkrankungen können die Entwicklung und Lebensqualität von Kindern erheblich beeinträchtigen. „Umso mehr freut es mich, dass wir im ersten Jahr bereits so vielen Kindern helfen konnten. Mein Dank gilt dem Initiator Hannes Brandt, der das Projekt so effizient umgesetzt hat“, erklärt Ärztekammerchef und Schirmherr Harald Schlögel.