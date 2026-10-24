Durch freie OP-Säle wurden 280 Kinder operiert

Neue Kapazitäten – nachdem die Geburtshilfe-Station nach Tulln kam – werden im Spital Klosterneuburg für kleine Patienten genutzt.
Mögliche HNO-Erkrankungen können die Entwicklung und Lebensqualität von Kindern erheblich beeinträchtigen. „Umso mehr freut es mich, dass wir im ersten Jahr bereits so vielen Kindern helfen konnten. Mein Dank gilt dem Initiator Hannes Brandt, der das Projekt so effizient umgesetzt hat“, erklärt Ärztekammerchef und Schirmherr Harald Schlögel.
Wie berichtet, war 2025 die Geburtshilfe vor den Toren Wiens nach Tulln verlagert worden. Die dadurch freigewordenen OP-Ressourcen werden seitdem für bisher 280 geplante HNO-Eingriffe bei den Kleinen bestens genutzt. „Heilender“ Effekt: Die Wartezeit konnte von bisher 18 Monaten im Durchschnitt halbiert werden.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.