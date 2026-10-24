Defekter Akku löste Brand in Scooter-Geschäft aus

Nächtlicher Einsatz für die Grazer Berufsfeuerwehr: Im Bezirk Lend alarmierten Nachbarn die Einsatzkräfte, da es in einem E-Scooter-Geschäft zu Knallgeräuschen und einer Rauchentwicklung kam.
Kurz nach drei Uhr wurde die Grazer Berufsfeuerwehr zu einem Einsatz im Bezirk Lend alarmiert: Anrainer hatten Alarm geschlagen, nachdem sie Rauch und laute Knallgeräusche aus einem E-Scooter-Geschäft vernommen hatten. Nur vier Minuten nach der Alarmierung nahm die Feuerwehr unter schwerem Atemschutz die Brandbekämpfung in Angriff. Schnell war die Lage unter die Kontrolle und der Brand gelöscht, ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohnungen konnte verhindert werden.
Als Brandursache wird laut Feuerwehr ein Defekt bei einem Akku vermutet. Verletzt wurde bei dem Einsatz zum Glück niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist laut Polizei noch Gegenstand von laufenden Ermittlungen.
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