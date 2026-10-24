Defekter Akku löste Brand in Scooter-Geschäft aus

Kurz nach drei Uhr wurde die Grazer Berufsfeuerwehr zu einem Einsatz im Bezirk Lend alarmiert: Anrainer hatten Alarm geschlagen, nachdem sie Rauch und laute Knallgeräusche aus einem E-Scooter-Geschäft vernommen hatten. Nur vier Minuten nach der Alarmierung nahm die Feuerwehr unter schwerem Atemschutz die Brandbekämpfung in Angriff. Schnell war die Lage unter die Kontrolle und der Brand gelöscht, ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohnungen konnte verhindert werden.