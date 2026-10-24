3 gegen 100! Sturm vor härtester Saisonprüfung

Das aufsehenerregendste Fußballmatch des Jahres geht in die nächste Runde! Unter dem Titel „100 Kids gegen Sturm – Die Revanche“ gehört der Rasen in Graz-Liebenau bereits vor dem Bundesliga-Spiel zwischen den Schwarz-Weißen und Ried am Sonntag den jüngsten Fußballfans.
In Kooperation mit „kronehit“ fordern 100 Kinder drei Stars von Sturm heraus. Angeführt wird das Trio von Legende Mario Haas, der diesmal auf die Unterstützung von Stürmer-Aktie Leon Grgic bauen kann. Dazu gibt’s eine Premiere, wenn sich mit Lena Breznik heuer erstmals eine Spielerin der erfolgreichen Sturm-Frauenmannschaft der „Kinder-Armada“ entgegenstellt.
„Wir werden sicher alle viel laufen müssen“, grinst Bomber Haas, der auf Revanche aus ist. Schon zweimal konnten die „100-kronehit-Kids“ den Sieg für die einzigartigste Fußballmannschaft Österreichs einsacken (3:1 und 4:2). Diesmal wollen die Sturm-Stars den Spieß umdrehen. „Dieses Mal gibt es kein Erbarmen“, tönt Haas, der sich auf die Herausforderung freut. „Sturm ist gut drauf, wir hoffen daher schon auf eine coole Kulisse. Wenn du den Kindern in die Augen schaust und siehst, wie sie strahlen, haben ohnehin alle von uns gewonnen.“
Keine Zeit verlieren
„Der 8-jährige Fynn-Julien aus Niederösterreich ist live bei uns im Radio in Tränen ausgebrochen, als er erfahren hat, dass er einer der 100 kronehit-Kids sein darf. Es ist eine große Freude, Kindern diesen Traum zu erfüllen – aber gleichzeitig auch, Mario Haas an den Rand der Verzweiflung zu bringen“, kontert kronehit-Moderator Meinrad Knapp. Schiedsrichter-Influencer QualleXD pfeift das Highlight um 13.20 an. Früh im Stadion zu sein, lohnt sich diesmal umso mehr.
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