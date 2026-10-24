3 gegen 100! Sturm vor härtester Saisonprüfung

„Wir werden sicher alle viel laufen müssen“, grinst Bomber Haas, der auf Revanche aus ist. Schon zweimal konnten die „100-kronehit-Kids“ den Sieg für die einzigartigste Fußballmannschaft Österreichs einsacken (3:1 und 4:2). Diesmal wollen die Sturm-Stars den Spieß umdrehen. „Dieses Mal gibt es kein Erbarmen“, tönt Haas, der sich auf die Herausforderung freut. „Sturm ist gut drauf, wir hoffen daher schon auf eine coole Kulisse. Wenn du den Kindern in die Augen schaust und siehst, wie sie strahlen, haben ohnehin alle von uns gewonnen.“