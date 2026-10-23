Frau (87) nach Crash mit Pkw verletzt im Spital

Ereignet hat sich der Unfall gegen 12.20 Uhr. Der 29-Jährige fuhr mit dem Auto auf der B171 in Schwaz in Richtung Pill. „Als die 87-Jährige mit ihrem Pkw von einem Parkplatz in die Straße einbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge“, heißt es von der Polizei.