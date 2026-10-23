Frau (87) nach Crash mit Pkw verletzt im Spital

Gekracht hat es in der Tiroler Bezirkshauptstadt Schwaz am Freitagmittag. Ein Pkw-Lenker (29) kollidierte mit dem Auto einer Seniorin (87), die gerade von einem Parkplatz in die B171 einbiegen wollte. Die 87-Jährige musste von der Rettung abtransportiert werden.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 12.20 Uhr. Der 29-Jährige fuhr mit dem Auto auf der B171 in Schwaz in Richtung Pill. „Als die 87-Jährige mit ihrem Pkw von einem Parkplatz in die Straße einbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge“, heißt es von der Polizei.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Bei dem Crash zog sich die Seniorin „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu. Ein Rettungswagen lieferte sie zur Behandlung in das Krankenhaus ein. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein erheblicher Sachschaden.
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