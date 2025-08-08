Start für Abriss der Südtiroler Siedlung erfolgt

St. Johann sichert sich Derby-Sieg in Westliga
In Salzburg-Liefering hat der Abriss der Südtiroler Siedlung begonnen. Bürgerproteste sind den Arbeiten vorausgegangen. Nach langem Kampf entstehen mehr geförderte Mietwohnungen als ursprünglich geplant.
Insgesamt entstehen in der Siedlung, die Anfang der 1940er-Jahre erbaut wurde, mehr als 380 Wohnungen, 170 davon sind gefördert. Als der geplante Umbau bekannt wurde, konnte der Mieterschutzverband für die langjährigen Mieter günstigere Lösungen aushandeln.
Während der Umbauarbeiten werden Ersatzwohnungen zur Verfügung gestellt. Eigentümer ist die Buwog, die nach einem Verkauf nicht mehr gemeinnützig ist.
