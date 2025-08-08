Vorteilswelt
In Salzburg-Liefering

Start für Abriss der Südtiroler Siedlung erfolgt

Salzburg
08.08.2025 21:15
In Salzburg-Liefering hat der Abriss der Südtiroler Siedlung begonnen. Bürgerproteste sind den Arbeiten vorausgegangen. Nach langem Kampf entstehen mehr geförderte Mietwohnungen als ursprünglich geplant. 

Insgesamt entstehen in der Siedlung, die Anfang der 1940er-Jahre erbaut wurde, mehr als 380 Wohnungen, 170 davon sind gefördert. Als der geplante Umbau bekannt wurde, konnte der Mieterschutzverband für die langjährigen Mieter günstigere Lösungen aushandeln. 

Während der Umbauarbeiten werden Ersatzwohnungen zur Verfügung gestellt. Eigentümer ist die Buwog, die nach einem Verkauf nicht mehr gemeinnützig ist. 

