Ein Tenor und vier Tiroler kreieren Wiener Zuckerl

An musikalischer Neugier mangelt es diesen vier Herren nicht. Seit 2014 lässt das Tyrol Music Project Tiroler Volksmusik mit Tango, Swing und Schrammelklängen anbandeln. Nun kommt eine markante Stimme dazu: Wolfgang Gratschmaier, seit 2003/04 an der Wiener Volksoper daheim und als „Gratschi“ auch abseits der Opernbühne unterwegs.