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Mit Schmäh und Schwung

Ein Tenor und vier Tiroler kreieren Wiener Zuckerl

Tirol
24.10.2026 16:00
Tenor Wolfgang „Gratschi“ Gratschmaier (Mitte) und die vier Musiker des Tyrol Music Project ...
Tenor Wolfgang „Gratschi“ Gratschmaier (Mitte) und die vier Musiker des Tyrol Music Project machen gemeinsame musikalische Sache.(Bild: Balász Debló / DelbeauFilm)
Porträt von Hubert Berger
Von Hubert Berger

Wiener Schmäh, Tiroler Spielwitz und ein Hauch Italien: Volksopern-Tenor Wolfgang Gratschmaier und das Tyrol Music Project präsentieren die CD „Wiener Zuckerl & Tiroler Charme“. Ende November bringen sie ihr Programm nach Wörgl, Axams, Innsbruck und Kitzbühel – mit Schwung und musikalischer Neugier.

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An musikalischer Neugier mangelt es diesen vier Herren nicht. Seit 2014 lässt das Tyrol Music Project Tiroler Volksmusik mit Tango, Swing und Schrammelklängen anbandeln. Nun kommt eine markante Stimme dazu: Wolfgang Gratschmaier, seit 2003/04 an der Wiener Volksoper daheim und als „Gratschi“ auch abseits der Opernbühne unterwegs.

Große Stimme trifft eine kleine, famose Besetzung
Für „Wiener Zuckerl & Tiroler Charme“ haben sich der gebürtige Steirer und das Quartett zusammengetan. Walzerseligkeit und alpine Bodenhaftung bekommen dabei Gesellschaft aus dem Süden: Italienische Canzonen erweitern den musikalischen Horizont bis Venedig und Neapel.

Lukas Riemer, Anton und Hubert Klingler sowie Maximilian Hechenblaikner bringen dafür Geige, Harmonika, Gitarre, Kontrabass und Posaune ins Spiel. Gratschmaier steuert neben seinem Tenor auch Bühnenerfahrung bei: Schauspiel lernte er bei Georg Tabori.

Das Tyrol Music Project (TMP) ist ein im Jahr 2014 gegründetes, vierköpfiges Akustik-Ensemble ...
Das Tyrol Music Project (TMP) ist ein im Jahr 2014 gegründetes, vierköpfiges Akustik-Ensemble aus dem Tiroler Unterland, das traditionelle alpenländische Volksmusik auf innovative Weise mit Genres aus aller Welt verbindet.(Bild: Tyrol Music Project)

Live wird die CD Ende November präsentiert: am 26. im KOMMA Wörgl, am 27. im „KuHlturstall Axams“ und am 29. im Innsbrucker Treibhaus. Als vierte Station ist Kitzbühel vorgesehen. Dort spielen sie am 28. November im Saal der Landesmusikschule auf.

Weitere Infos und Tickets unter: www.tyrol-music-project.com.

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