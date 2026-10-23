Gerüchte um einen Verkauf: Viel Lärm um nichts

Nutzungskonzept der Styriarte

Das sorgt nicht zuletzt bei Mathis Huber, Intendant des Musikfestivals Styriarte, das im Palais nicht nur seine Büros, sondern auch Veranstaltungsräume hat, für Erleichterung. In einem offenen Brief hatte er jüngst einen möglichen Verkauf des Palais als Schande bezeichnet. Nun will er bis Anfang Dezember ein Nutzungskonzept erstellen, das noch mehr Konzerte und Veranstaltungen in diesem (nicht barrierefrei zugänglichen) barocken Juwel ermöglichen soll.