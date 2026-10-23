Mordversuch: Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto

Nach der brutalen Messerattacke und versuchtem Mord an einem 20-jährigen Ägypter auf offener Straße Anfang Mai in Innsbruck veröffentlicht die Polizei nun ein Foto eines Verdächtigen. Ermittler bitten um zweckdienliche Hinweise.
Es war eine fürchterliche Bluttat, die in der Nacht auf den 6. Mai in der Innsbrucker Nagillergasse/Ingenuin-Fischler-Straße passierte. Ein 20-jähriger Ägypter wurde dort gegen Mitternacht von einem bislang unbekannten Täter schwer attackiert.
Der Unbekannte fügte dem Opfer mehrere Schnitt- und Stichverletzungen zu. Anschließend flüchtete der Angreifer mit der Umhängetasche des Opfers. Der 20-Jährige musste in der Innsbrucker Klinik notoperiert werden.
Zugetragen hat sich die Tat zwischen 23.45 Uhr und 00.15 Uhr am 5. bzw. 6. Mai. Die Polizei bat bereits damals um zweckdienliche Hinweise zum Tathergang.
Nun veröffentlichten die Ermittler ein Foto des Verdächtigen. Dieses wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft Innsbruck verschickt. Die Polizei bittet nun erneut um zweckdienliche Hinweise.
Diese können telefonisch an das Landeskriminalamt Tirol unter Tel. 059133 70 3333 gerichtet werden.
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