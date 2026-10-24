Steckte Duo Müllcontainer in Innsbruck in Brand?

Verdächtige wurden ausgeforscht

Es handelt sich um zwei Einheimische im Alter von 17 und 21 Jahren. „Im Zuge einer ersten Befragung gestand der 17-Jährige einen Böller in den Container geworfen zu haben“, erklärt die Polizei. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die beiden Verdächtigen werden angezeigt.