Steckte Duo Müllcontainer in Innsbruck in Brand?

Bereits vor gut zwei Wochen steckten bislang Unbekannte einen Müllcontainer in der Innsbrucker Andechsstraße in Brand! Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos. Nun wurden zwei Verdächtige ausgeforscht.
Bereits am 14. Oktober kam es in der Andechsstraße zu einem Müllcontainerbrand. Dieser wurde von der Berufsfeuerwehr Innsbruck rasch gelöscht. Im Zuge von Ermittlungen und dank Videoaufzeichnungen konnten zwei Verdächtige im Nahbereich des Containers festgestellt werden.
Eine durchgeführte Fahndung durch mehrere Polizeistreifen blieb zunächst ohne Erfolg. Am Mittwoch gegen 1.30 Uhr gelang einer Polizeistreife der PI Neu-Arzl nun jedoch wohl ein Durchbruch: Sie nahmen zwei Personen wahr, die auf die Beschreibung der Verdächtigen zutrifft.
Im Zuge einer ersten Befragung gestand der 17-Jährige einen Böller in den Container geworfen zu haben.
Die Polizei
Verdächtige wurden ausgeforscht
Es handelt sich um zwei Einheimische im Alter von 17 und 21 Jahren. „Im Zuge einer ersten Befragung gestand der 17-Jährige einen Böller in den Container geworfen zu haben“, erklärt die Polizei. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die beiden Verdächtigen werden angezeigt.
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