Pkw-Lenker krachte bei Unfallstelle in Polizeiauto

Am Donnerstagabend krachte ein 45-Jähriger auf der A9 in der Steiermark mit seinem Pkw in ein Polizeiauto, das eine Unfallstelle absicherte. Zwei Personen wurden verletzt.
Auf der A9 (Pyhrnautobahn) kam es am Donnerstagabend gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Slowenien. Eine Polizeistreife war zuvor zu einer Unfallstelle gerufen worden, bei der ein beschädigter Pkw am zweiten Fahrstreifen zum Stehen gekommen war. Nachdem die Beamten ihren Streifenwagen mit aktiviertem Blaulicht hinter dem beschädigten Pkw abgestellt hatten, verließen sie ihr Fahrzeug in Richtung Unfallwagen.
Zwei Verletzte
Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte nur wenig später ein nachfolgender Pkw mit dem Heck des Streifenwagens, sodass dieser an das davor abgestellte Unfallfahrzeug geschleudert wurde. Gelenkt wurde das nachfolgende Auto von einem 45-Jährigen, der gemeinsam mit seiner 16-jährigen Tochter unterwegs war.
Der 45-Jährige musste vom Roten Kreuz in das LKH Graz gebracht werden, seine Tochter vom Rettungshubschrauber in die Kinderklinik des LKH Graz. Beide wurden unbestimmten Grades verletzt. Die Polizisten sowie der 42-jährige Lenker des ersten Unfallfahrzeuges blieben unverletzt.
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