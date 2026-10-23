Pkw-Lenker krachte bei Unfallstelle in Polizeiauto

Auf der A9 (Pyhrnautobahn) kam es am Donnerstagabend gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Slowenien. Eine Polizeistreife war zuvor zu einer Unfallstelle gerufen worden, bei der ein beschädigter Pkw am zweiten Fahrstreifen zum Stehen gekommen war. Nachdem die Beamten ihren Streifenwagen mit aktiviertem Blaulicht hinter dem beschädigten Pkw abgestellt hatten, verließen sie ihr Fahrzeug in Richtung Unfallwagen.