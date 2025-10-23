Missbrauchsvorwürfe gegen SOS-Kinderdorf-Gründer

Gmeiner als „Pionier der Menschlichkeit“

Der am 23. Juni 1919 in Vorarlberg geborene Mann galt bisher als „Pionier der Menschlichkeit“. 1949 gründete Gmeiner mit knapp 30 Jahren den Verein Societas Socialis (SOS), der später in SOS-Kinderdorf umbenannt wurde. Er wollte nach eigenen Angaben „betreute Einrichtungen mit einem Umfeld schaffen, das dem einer leiblichen Familie möglichst nahe kommt“. Im selben Jahr wurde der Grundstein für das erste Familienhaus in Imst gelegt. Am 24. Dezember 1950 zogen die ersten fünf Waisenkinder mit ihrer SOS-Mutter ein.