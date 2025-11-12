Geheimer Bericht: 991 Seiten mit Details und Namen

Großspender hatte Zugang zu Kindern

Kutin war in den Fokus geraten, da er einem Großspender Zugang zu Kindern in Nepal ermöglicht haben soll – auch nachdem der Mann dort Kinder missbraucht haben soll. Wie bekannt wurde, ermittelte die Staatsanwaltschaft München zwischenzeitlich gegen Kutin, nachdem diese vom Verein „SOS-Kinderdorf weltweit“ mit Sitz in München informiert worden war. Die Ermittlungen wurden jedoch wegen dessen Todes eingestellt. Von SOS-Kinderdorf International sowie von „SOS-Kinderdorf weltweit“ war Kutin bereits zuvor die Ehrenpräsidentschaft aberkannt worden.