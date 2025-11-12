Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erneut SOS-Kinderdorf

Geheimer Bericht: 991 Seiten mit Details und Namen

Österreich
12.11.2025 19:40
Der 991-seitige Bericht der Untersuchungskommission zu den Missbrauchsvorwürfen bei ...
Der 991-seitige Bericht der Untersuchungskommission zu den Missbrauchsvorwürfen bei SOS-Kinderdorf enthält alle Namen und Details zu den Vorwürfen.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Zu dem 262 Seiten umfassenden Bericht einer Untersuchungskommission zu den Missbrauchsvorwürfen bei SOS-Kinderdorf ist nun eine deutlich ausführlichere Fassung mit 991 Seiten bekannt geworden. Brisant: Sie soll alle Namen und Details zu den Fällen enthalten. Neben Kindesmissbrauch geht es offenbar auch um Geldwäsche und Menschenhandel. Der Bericht bleibt vorerst unter Verschluss.

0 Kommentare

Kaum ein Tag vergeht ohne neue Enthüllungen rund um das SOS-Kinderdorf. Eine Untersuchungskommission vom Dachverband SOS-Kinderdorf International hatte 2023 zwei Berichte zu den Missbrauchsvorwürfen erstellt – eine gekürzte und eine längere Fassung. Bei dem Dokument handele es sich um einen „vertraulichen, zweiten Teil des Berichts“ der Independent Special Commission (ISC), hieß es in einer Stellungnahme von SOS-Kinderdorf International.

Zweiter ISC-Bericht enthüllt brisante Details
Dieser soll vertrauliche Informationen sowie zahlreiche namentliche Nennungen von Personen enthalten, darunter auch Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber. Aus Gründen des Personenschutzes sei es deshalb nicht möglich, die Langfassung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, erklärte der ISC. Sie liege ausschließlich dem „International Senat“ und dem Vorstand der Organisation vor. Die ISC habe jedoch im kürzeren, bereits veröffentlichten Bericht die wichtigsten Erkenntnisse anonymisiert zusammengefasst und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Zitat Icon

Aus Gründen des Personenschutzes ist es deshalb nicht möglich, das Dokument der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

SOS-Kinderdorf International in einer Stellungnahme

Begrenzte Einsicht für Österreich
SOS-Kinderdorf Österreich konnte 2023 nach eigenen Angaben nur zeitlich begrenzt Einsicht in jenen Ausschnitt des Berichts nehmen, der sich auf den bereits bekannten Spenderfall in Nepal bezieht. Eine vertiefte strafrechtliche Analyse habe keine belastbaren Verdachtsmomente zu Menschenhandel oder Geldwäsche ergeben, erklärte eine Sprecherin. SOS-Kinderdorf International habe hingegen angekündigt, dass geprüft werde, ob und in welcher Form Teile der Langfassung an die Staatsanwaltschaft Innsbruck übermittelt werden könnten. Bereits übermittelte Unterlagen betreffen unter anderem den 2024 verstorbenen langjährigen Präsidenten Helmut Kutin.

Laut einem Sprecher von SOS-Kinderdorf International werde geprüft, ob und in welcher Form Teile ...
Laut einem Sprecher von SOS-Kinderdorf International werde geprüft, ob und in welcher Form Teile des längeren Berichts an die Staatsanwaltschaft übermittelt werden können.(Bild: APA/EXPA)

Großspender hatte Zugang zu Kindern
Kutin war in den Fokus geraten, da er einem Großspender Zugang zu Kindern in Nepal ermöglicht haben soll – auch nachdem der Mann dort Kinder missbraucht haben soll. Wie bekannt wurde, ermittelte die Staatsanwaltschaft München zwischenzeitlich gegen Kutin, nachdem diese vom Verein „SOS-Kinderdorf weltweit“ mit Sitz in München informiert worden war. Die Ermittlungen wurden jedoch wegen dessen Todes eingestellt. Von SOS-Kinderdorf International sowie von „SOS-Kinderdorf weltweit“ war Kutin bereits zuvor die Ehrenpräsidentschaft aberkannt worden.

Hintergrund der Vorwürfe gegen das SOS-Kinderdorf war eine bekannt gewordene Recherche Mitte September am Standort Moosburg in Kärnten. Kurze Zeit später kamen auch Vorwürfe gegen weitere Kinderdörfer ans Licht. Mittlerweile ermitteln die Staatsanwaltschaften in Klagenfurt, Innsbruck sowie Salzburg aufgrund der Vorwürfe. Auch wurde bekannt, dass der bereits verstorbene SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner mehrere Burschen sexuell missbraucht haben soll. SOS-Kinderdorf setzte nach Bekanntwerden der Vorfälle eine Reformkommission unter Führung der ehemaligen OGH-Präsidentin Irmgard Griss ein.

Lesen Sie auch:
In Altmünster gab es keine Beweise für die Vorwürfe gegen den Leiter des SOS-Kinderdorfs
Zurück im Amt
SOS-Kinderdorf: Vorwurf gegen OÖ-Leiter entkräftet
10.11.2025
Krone Plus Logo
Das große Interview
Wie ging’s Ihnen im SOS-Kinderdorf, Frau Hruska?
08.11.2025
Deutsche Justiz aktiv
Das zerbrochene Heldenbild des Ex-SOS-Präsidenten
07.11.2025

Osttirol beschloss Umbenennung von Gmeiner-Straßen
Nach Bekanntwerden der Vorwürfe kündigten indes einige Gemeinden an, die Umbenennung von nach Gmeiner benannten Straßen prüfen zu wollen. Der Gemeinderat der Osttiroler Gemeinde Nußdorf-Debant beschloss am Dienstag einstimmig diesen Schritt. Die Straße – in der sich auch das Gemeindeamt befindet – soll künftig Marktstraße heißen. Im Ort ist das zweitälteste SOS-Kinderdorf beheimatet. Auch hier meldeten sich zuletzt ehemalige Bewohnerinnen, die von gewalttätigen Übergriffen in den 1990er-Jahren berichtet hatten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Das NATO-Flugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan zerschellt.
Niemand hat überlebt
20 türkische Soldaten bei Flugzeugabsturz getötet
Der Supertaifun Fung-wong erschütterte eine Brücke massiv, als er am Sonntag auf die Philippinen ...
Wie aus Papier
Sturm bringt Hängebrücke heftig zum Schwanken
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
89.366 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
84.756 mal gelesen
Niederösterreich
Kaufprüfgutachten positiv, trotzdem kein „Pickerl“
82.395 mal gelesen
Auch eine Beschwerde über die zentrale ÖAMTC-Stelle brachte bislang keine Einsicht oder Lösung: ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
827 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Österreich
Wie es nun weitergeht
Bub (3) zu Tode gequält: Protokoll des Schreckens
Früher und länger
Wirt: „Erste Weihnachtsfeiern schon im Oktober“
Erneut SOS-Kinderdorf
Geheimer Bericht: 991 Seiten mit Details und Namen
Krone Plus Logo
Was steckt dahinter?
„Kalifat“-Plakate sorgen für Sturm der Entrüstung
Bei Razzien in Wien
Polizist stürzt mit Dealer Stiegenhaus hinunter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf