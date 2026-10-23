Tito Larriva: Ein Kultrocker macht in Imst Schule

Die Musikschule Innsbruck und die Landesmusikschule Imst holen Tito Larriva zur Songwriting-Lecture: Am 28. Oktober gibt der Kopf von „Tito & Tarantula“ in Imst Einblick in sein musikalisches Handwerk. Die „Krone“ verlost vier mal zwei Plätze für die Begegnung mit dem „From Dusk Till Dawn“-Star.
Eine Gitarre, ein düsterer Groove – und Salma Hayek tanzt lasziv mit der Schlange auf dem Tresen: Der Song „After Dark“ machte „Tito & Tarantula“ im Hollywood-Blockbuster „From Dusk Till Dawn“ (1996) weltbekannt.
Ihr Frontmann Tito Larriva hatte da längst die Punkszene von Los Angeles mitgeprägt. Mit den „Plugz“ lieferte der gebürtige Mexikaner auch Musik zum Kultfilm „Repo Man“, als Schauspieler wirkte er in Filmen von Robert Rodriguez und in David Byrnes „True Stories“ mit. Sein musikalischer Horizont reicht vom ungestümen Latino-Punk bis zu staubigem Wüstenrock. Eine wichtige Inspirationsquelle fand Larriva schon als Kind im Kino: Die Bilder und Klänge der Italowestern verbanden sich für ihn mit der Wüstenlandschaft, in der der kleine Tito einst aufwuchs.
Ein Kultrocker verrät, wie eine Idee zum Song wird
Woher kommen solche Melodien? Wie wird aus einer Idee ein Lied? Am Mittwoch, 28. Oktober, gibt Larriva von 14 bis 16 Uhr in der Landesmusikschule Imst, Karl-von-Lutterotti-Straße 6, Einblick in sein Handwerk. Patrick Weger moderiert die Lecture der Musikschulen Innsbruck und Imst. Musikproduzent Jay Hundert ist vor Ort und empfängt die „Krone“-Gewinner. Neben Geschichten aus einem bewegten Musikerleben gibt es Raum für Fragen zu Kreativität und Inspiration. Wie findet man seinen eigenen Ausdruck?
Was bringt einen weiter, wenn die nächste Songzeile einfach nicht gelingen will? Gesprächsstoff gibt es reichlich. Mit etwas Glück bleibt anschließend auch Zeit für ein Selfie und ein Autogramm. Die „Krone“ verlost dafür vier mal zwei Plätze: eine Gelegenheit, einem Kultrocker beim Denken zuzuhören – und vielleicht den entscheidenden Anstoß für den eigenen nächsten Song mitzunehmen.
Teilnahme nur für Verbraucher mit Wohnsitz in Österreich und nur per E-Mail mit Name, Adresse und Kennwort „Tito“ an gewinntirol@krone.at – Einsendeschluss 27. Oktober 2026. Der oder die Gewinner wird bzw. werden schriftlich verständigt; Rechtsweg ausgeschlossen. Teilnahmebedingungen und Datenschutzinfo sind unter krone.at/tnb-verlag bzw. krone.at/datenschutz-verlag zu finden.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.