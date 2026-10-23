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Rockstar als Songcoach

Tito Larriva: Ein Kultrocker macht in Imst Schule

Tirol
23.10.2026 20:00
Tito Larriva (Mitte) rockt mit „Tito & Tarantula“ die Bühnen. In Imst gibt er Einblick in sein ...
Tito Larriva (Mitte) rockt mit „Tito & Tarantula“ die Bühnen. In Imst gibt er Einblick in sein Songwriting – acht „Krone“-Leser können live dabei sein.(Bild: Hubert Berger)
Porträt von Hubert Berger
Von Hubert Berger

Die Musikschule Innsbruck und die Landesmusikschule Imst holen Tito Larriva zur Songwriting-Lecture: Am 28. Oktober gibt der Kopf von „Tito & Tarantula“ in Imst Einblick in sein musikalisches Handwerk. Die „Krone“ verlost vier mal zwei Plätze für die Begegnung mit dem „From Dusk Till Dawn“-Star.

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Eine Gitarre, ein düsterer Groove – und Salma Hayek tanzt lasziv mit der Schlange auf dem Tresen: Der Song „After Dark“ machte „Tito & Tarantula“ im Hollywood-Blockbuster „From Dusk Till Dawn“ (1996) weltbekannt.

Ihr Frontmann Tito Larriva hatte da längst die Punkszene von Los Angeles mitgeprägt. Mit den „Plugz“ lieferte der gebürtige Mexikaner auch Musik zum Kultfilm „Repo Man“, als Schauspieler wirkte er in Filmen von Robert Rodriguez und in David Byrnes „True Stories“ mit. Sein musikalischer Horizont reicht vom ungestümen Latino-Punk bis zu staubigem Wüstenrock. Eine wichtige Inspirationsquelle fand Larriva schon als Kind im Kino: Die Bilder und Klänge der Italowestern verbanden sich für ihn mit der Wüstenlandschaft, in der der kleine Tito einst aufwuchs.

Ein Kultrocker verrät, wie eine Idee zum Song wird
Woher kommen solche Melodien? Wie wird aus einer Idee ein Lied? Am Mittwoch, 28. Oktober, gibt Larriva von 14 bis 16 Uhr in der Landesmusikschule Imst, Karl-von-Lutterotti-Straße 6, Einblick in sein Handwerk. Patrick Weger moderiert die Lecture der Musikschulen Innsbruck und Imst. Musikproduzent Jay Hundert ist vor Ort und empfängt die „Krone“-Gewinner. Neben Geschichten aus einem bewegten Musikerleben gibt es Raum für Fragen zu Kreativität und Inspiration. Wie findet man seinen eigenen Ausdruck?

Humberto „Tito“ Larriva (geboren 1953 in Ciudad Juárez, Mexiko) ist ein ...
Humberto „Tito“ Larriva (geboren 1953 in Ciudad Juárez, Mexiko) ist ein mexikanisch-amerikanischer Sänger, Musiker und Schauspieler.(Bild: Hubert Berger)

Was bringt einen weiter, wenn die nächste Songzeile einfach nicht gelingen will? Gesprächsstoff gibt es reichlich. Mit etwas Glück bleibt anschließend auch Zeit für ein Selfie und ein Autogramm. Die „Krone“ verlost dafür vier mal zwei Plätze: eine Gelegenheit, einem Kultrocker beim Denken zuzuhören – und vielleicht den entscheidenden Anstoß für den eigenen nächsten Song mitzunehmen.

Teilnahme nur für Verbraucher mit Wohnsitz in Österreich und nur per E-Mail mit Name, Adresse und Kennwort „Tito“ an gewinntirol@krone.at – Einsendeschluss 27. Oktober 2026. Der oder die Gewinner wird bzw. werden schriftlich verständigt; Rechtsweg ausgeschlossen. Teilnahmebedingungen und Datenschutzinfo sind unter krone.at/tnb-verlag bzw. krone.at/datenschutz-verlag zu finden.

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