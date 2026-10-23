Tito Larriva: Ein Kultrocker macht in Imst Schule

Ein Kultrocker verrät, wie eine Idee zum Song wird

Woher kommen solche Melodien? Wie wird aus einer Idee ein Lied? Am Mittwoch, 28. Oktober, gibt Larriva von 14 bis 16 Uhr in der Landesmusikschule Imst, Karl-von-Lutterotti-Straße 6, Einblick in sein Handwerk. Patrick Weger moderiert die Lecture der Musikschulen Innsbruck und Imst. Musikproduzent Jay Hundert ist vor Ort und empfängt die „Krone“-Gewinner. Neben Geschichten aus einem bewegten Musikerleben gibt es Raum für Fragen zu Kreativität und Inspiration. Wie findet man seinen eigenen Ausdruck?