Another Setback
Club Confirms! ÖFB National Team Player Sidelined for Now
Austrian national team soccer player Maximilian Wöber suffered a thigh injury during training on Tuesday and will be sidelined “until further notice,” as his club, Schalke 04, announced on Thursday.
Following Patrick Wimmer and David Alaba, Schalke defender Maximilian Wöber has also been sidelined. The Austrian national team player was forced to cut short team training on Tuesday due to injury. It has now been confirmed that he has suffered a thigh injury. The club did not provide further details.
This is yet another bitter setback for the Austrian national team player. The 28-year-old defender, who plays professionally for Werder Bremen, had already missed large parts of last season and the World Cup due to various injuries.
During a pressing drill on Tuesday morning, the ÖFB player was injured in a tackle with captain Kenan Karaman, as reported by the German newspaper “WAZ.” Wöber immediately grabbed his left leg and had to stop training. He was then taken to the locker room in a golf cart. Now we can only hope that the defender will be fit again soon.
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