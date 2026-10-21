Im Niger entführte Österreicherin (75) wieder frei

Nach 21 Monaten in den Händen von Terroristen ist die im Niger in Westafrika entführte Wienerin Eva Gretzmacher endlich freigelassen worden. Die 75-Jährige war am 11. Jänner 2025 in Agadez gekidnappt worden.
Die Nachrichtenagentur Reuters meldete am Mittwochabend unter Berufung auf „zwei anonyme offizielle Quellen“, eine Österreicherin und eine Schweizerin seien in der ostlibyschen Stadt Benghazi eingetroffen, nachdem sie nach mehreren Monaten Gefangenschaft im Niger befreit worden waren. Reuters nannte keine Namen, doch gab es bereits zuvor im Internet Hinweise auf die Freilassung von Eva Gretzmacher.
Sohn bestätigt: „Sie ist frei“
So schrieb ihr Sohn Christoph am Mittwochabend auf Facebook über seine Mutter: „Sie verbrachte fast 21 Monate in Gefangenschaft. Eva und Claudia sind jetzt frei. Sie befinden sich derzeit in einem Flugzeug auf dem Weg nach Benghazi, Libyen.“ Die Schweizerin Claudia A. war im April des Vorjahrs ebenfalls im Niger entführt worden. Vom Außenministerium (BMEIA), das sich um den Fall bemüht hatte, lag vorerst keine Stellungnahme vor.
Mitte September hieß es erstmals, dass Gretzmacher freikommen soll. Das Außenministerium sprach damals von „ermutigenden Informationen“. Und auch ihr Sohn war seither voller Hoffnung: „Nach all dieser Zeit ist es ein emotionaler Moment für uns!“
Die „Krone“ berichtete über den Fall. Die Wienerin war am 11. Jänner 2025 in Agadez in Niger unter Waffengewalt aus ihrem Haus verschleppt worden.
Monatelang kein Lebenszeichen
Die Kulturvermittlerin wurde verschleppt, als sie 73 Jahre alt war. Monatelang gab es kein Lebenszeichen von ihr – bis zu ihrem 75. Geburtstag. Die IS-nahe Gruppe EIGS ließ ein Bild von ihr über Mittelsmänner veröffentlichen. Es zeigt eine Frau, die sich drei Jahrzehnte lang für die Schwächsten eingesetzt hat. Sie ist gezeichnet, abgemagert – irgendwo in der Grenzregion zwischen Niger und Mali gefangen gehalten.
Nach 21 Monaten Geiselhaft hat die lange Zeit des Wartens für ihre Familie nun endlich ein Ende.
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