Im Niger entführte Österreicherin (75) wieder frei

Sohn bestätigt: „Sie ist frei“

So schrieb ihr Sohn Christoph am Mittwochabend auf Facebook über seine Mutter: „Sie verbrachte fast 21 Monate in Gefangenschaft. Eva und Claudia sind jetzt frei. Sie befinden sich derzeit in einem Flugzeug auf dem Weg nach Benghazi, Libyen.“ Die Schweizerin Claudia A. war im April des Vorjahrs ebenfalls im Niger entführt worden. Vom Außenministerium (BMEIA), das sich um den Fall bemüht hatte, lag vorerst keine Stellungnahme vor.