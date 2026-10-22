Neuer „Kompetenzatlas“ soll Jobmarkt beflügeln

Beim Arbeitsmarktgipfel in Wiener Neustadt drehte sich alles um die Jobs von morgen. Ein neuer sogenannter Kompetenzatlas soll nun helfen, die passende Aus- und Weiterbildung zu finden – für Jobsuchende und Betriebe gleichermaßen.
Mensch oder Maschine? Für Niederösterreich ist die Antwort klar: Beides muss zusammenspielen! Denn Digitalisierung und künstliche Intelligenz (KI) verändern die Arbeitswelt rasant und auch die Zahl der Arbeitslosen wird in naher Zukunft weiter ansteigen. Damit Arbeitnehmer nicht den Anschluss verlieren und Betriebe genügend Fachkräfte finden, setzt das Land verstärkt auf Weiterbildung.
Bis 2029 könnten 14.400 Fachkräfte mit Lehrabschluss fehlen. Diese Zahlen alarmieren und wir müssen verstärkt in Qualifikation investieren.
Wirtschaftskammer-NÖ Präsident Wolfgang Ecker
Neue Website für Arbeitssuchende und Betriebe gleichermaßen
Beim Arbeitsmarktgipfel in Wiener Neustadt wurde dazu der neue „NÖ-Kompetenzatlas“ im Internet präsentiert. Dieser bündelt Aus- und Weiterbildungsangebote und soll helfen, rasch die passende Qualifizierung für jeden zu finden. Er ist dabei keine starre Einrichtung, sondern eine Überblickplattform, die laufend weiterentwickelt und aktualisiert wird. „Wir wollen die Chancen der Digitalisierung nutzen und gleichzeitig den Menschen in den Mittelpunkt stellen“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.
WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker fordert, junge Menschen früh für Berufe zu begeistern und künstliche Intelligenz bereits in der Lehrausbildung stärker zu berücksichtigen. Das Ziel: Die Menschen sollen die passende Ausbildung finden und Betriebe jene Fachkräfte, die sie dringend brauchen.
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