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KI am Arbeitsmarkt

Neuer „Kompetenzatlas“ soll Jobmarkt beflügeln

Niederösterreich
22.10.2026 14:00
Präsentation der neuen Website „NÖ Kompetenzatlas“: WK-Präsident Wolfgang Ecker, Landesrätin ...
Präsentation der neuen Website „NÖ Kompetenzatlas“: WK-Präsident Wolfgang Ecker, Landesrätin Susanne Rosenkranz, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, AK-Präsident Markus Wieser und AMS-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern (v.l.n.r.).(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Beim Arbeitsmarktgipfel in Wiener Neustadt drehte sich alles um die Jobs von morgen. Ein neuer sogenannter Kompetenzatlas soll nun helfen, die passende Aus- und Weiterbildung zu finden – für Jobsuchende und Betriebe gleichermaßen.

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Mensch oder Maschine? Für Niederösterreich ist die Antwort klar: Beides muss zusammenspielen! Denn Digitalisierung und künstliche Intelligenz (KI) verändern die Arbeitswelt rasant und auch die Zahl der Arbeitslosen wird in naher Zukunft weiter ansteigen. Damit Arbeitnehmer nicht den Anschluss verlieren und Betriebe genügend Fachkräfte finden, setzt das Land verstärkt auf Weiterbildung.

Zitat Icon

Bis 2029 könnten 14.400 Fachkräfte mit Lehrabschluss fehlen. Diese Zahlen alarmieren und wir müssen verstärkt in Qualifikation investieren.

Wirtschaftskammer-NÖ Präsident Wolfgang Ecker

Gemeinsam mit Sozialpartnern und Arbeitsmarktexperten wurde diskutiert, welche Kompetenzen ...
Gemeinsam mit Sozialpartnern und Arbeitsmarktexperten wurde diskutiert, welche Kompetenzen künftig gefragt sind, um Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Im Bild: WK-Präsident Wolfgang Ecker, IV-Vizepräsidentin Barbara Ascher, der Leiter des Sozialministeriumservice Günther Widy, LR Susanne Rosenkranz, KI-Experte Mathias Lipp-Rosenthal, LH Johanna Mikl-Leitner, Triumph-Geschäftsführer Oliver Rossmann, AMS-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern und AK-Präsident Markus Wieser.(Bild: Doris Seebacher)

Neue Website für Arbeitssuchende und Betriebe gleichermaßen
Beim Arbeitsmarktgipfel in Wiener Neustadt wurde dazu der neue „NÖ-Kompetenzatlas“ im Internet präsentiert. Dieser bündelt Aus- und Weiterbildungsangebote und soll helfen, rasch die passende Qualifizierung für jeden zu finden. Er ist dabei keine starre Einrichtung, sondern eine Überblickplattform, die laufend weiterentwickelt und aktualisiert wird. „Wir wollen die Chancen der Digitalisierung nutzen und gleichzeitig den Menschen in den Mittelpunkt stellen“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker fordert, junge Menschen früh für Berufe zu begeistern und künstliche Intelligenz bereits in der Lehrausbildung stärker zu berücksichtigen. Das Ziel: Die Menschen sollen die passende Ausbildung finden und Betriebe jene Fachkräfte, die sie dringend brauchen. 

www.noe-kompetenzatlas.at

 

 

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