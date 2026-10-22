Neuer „Kompetenzatlas“ soll Jobmarkt beflügeln

Neue Website für Arbeitssuchende und Betriebe gleichermaßen

Beim Arbeitsmarktgipfel in Wiener Neustadt wurde dazu der neue „NÖ-Kompetenzatlas“ im Internet präsentiert. Dieser bündelt Aus- und Weiterbildungsangebote und soll helfen, rasch die passende Qualifizierung für jeden zu finden. Er ist dabei keine starre Einrichtung, sondern eine Überblickplattform, die laufend weiterentwickelt und aktualisiert wird. „Wir wollen die Chancen der Digitalisierung nutzen und gleichzeitig den Menschen in den Mittelpunkt stellen“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.