Wenn selbst der Teufel einmal den Kopf verliert

Tiroler Klassiker zeigt seine komische Seite

Der aus Nassereith stammende Kranewitter, bekannt für seinen Dramenzyklus „Die sieben Todsünden“, veröffentlichte das Stück 1911 als „Tiroler Peterlspiel“ in vier Aufzügen. Die Uraufführung folgte am 24. Juni 1919 in den Innsbrucker Kammerspielen. Hier zeigt sich seine Lust am derben Witz und am Spiel mit dem Übernatürlichen. Die Hölle wird zur Bühne höchst irdischer Schwächen.