Die kleine Botin rettet einsame Socken

Wie man den Kindern ganz nebenbei Freude am „Upcyclen“ vorleben kann und so schöne herbstliche Deko entsteht. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Kennen Sie das auch? Manchmal nach der Wäsche bleibt eine Socke übrig, deren Partnerin spurlos verschwunden ist. Bei uns sammeln sich diese Einzelgänger in einem kleinen Korb, der gefühlt jede Woche voller wird, in der stillen Hoffnung, dass das Gegenstück doch noch auftaucht. Meistens tut es das nicht.
Jetzt habe ich zusammen mit meiner Tochter einen Entschluss gefasst: wir werden die einzelnen Socken anderweitig verwenden. Sie werden dank ihrer schönen Idee jetzt zu kleinen Kürbissen als Herbstdeko. Ob gestreift, einfärbig oder bunt, es gelingt immer! Viel Zeit braucht man auch nicht und es ist ein schönes gemeinsames DIY Projekt.
Schneiden Sie die Socke so ab, dass etwa die vordere Hälfte bleibt und füllen Sie sie mit Füllwatte. Das offene Ende nähen Sie mit ein paar Stichen zu. Nun mit dem einem Bindfaden die typische Kürbisform abbinden und die Enden gut verknoten. Zum Schluss ein Stückchen Bindfaden mit der Heißklebepistole in die Mitte kleben, das ergibt den „Stiel“. Das Füllen können schon kleine Kids, Heißkleber wird besser überwacht. So entsteht mit wenig Aufwand eine schöne, individuelle Deko! Und die Idee lebt ganz nebenbei vor, dass Übriggebliebenes nicht wertlos ist! Manchmal reicht ein neuer Blick und eine Stunde Zeit dafür. Jeder Sockenkürbis ist ein Unikat, sie eigenen sich auch als kleine Mitbringsel und sollte die verschollene Partnerin doch noch auftauchen, machen wir noch mehr bunte kleine Kürbisse!
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