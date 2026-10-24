Die kleine Botin rettet einsame Socken

Schneiden Sie die Socke so ab, dass etwa die vordere Hälfte bleibt und füllen Sie sie mit Füllwatte. Das offene Ende nähen Sie mit ein paar Stichen zu. Nun mit dem einem Bindfaden die typische Kürbisform abbinden und die Enden gut verknoten. Zum Schluss ein Stückchen Bindfaden mit der Heißklebepistole in die Mitte kleben, das ergibt den „Stiel“. Das Füllen können schon kleine Kids, Heißkleber wird besser überwacht. So entsteht mit wenig Aufwand eine schöne, individuelle Deko! Und die Idee lebt ganz nebenbei vor, dass Übriggebliebenes nicht wertlos ist! Manchmal reicht ein neuer Blick und eine Stunde Zeit dafür. Jeder Sockenkürbis ist ein Unikat, sie eigenen sich auch als kleine Mitbringsel und sollte die verschollene Partnerin doch noch auftauchen, machen wir noch mehr bunte kleine Kürbisse!