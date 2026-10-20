“In Krems, David Alaba would play left wing”

“It wasn’t just him; it was the whole team. Lecce was simply better—they just wanted it more,” was Major’s conclusion. “But when he’s in top shape, he has incredible quality. Although he’s reaching an age where he has to take care of his body and really make sure his injury situation stabilizes. He needs to perform consistently over weeks and months to get back on the national team’s radar. Nevertheless, I believe he can already help Udine in this position if he gets fit and stays that way.”