Stefan Maierhofer:
“In Krems, David Alaba would play left wing”
“In Krems, David would definitely have a guaranteed spot. But I have a good center-back duo. So not as a center-back, but on the left wing—I definitely need him there,” jokes Stefan Maierhofer on the “Sportkrone Inside” podcast. But see and hear for yourself—in the video above.
Alaba won’t be available for Udinese for the time being. As the Serie A club confirmed on Tuesday, Austria’s team captain suffered a muscle strain in his right calf last Sunday during the 0–3 loss to Lecce.
Reason enough for former national team player Maierhofer and his podcast co-host Tom Steiger to take a closer look at Alaba’s performance.
“It wasn’t just him; it was the whole team. Lecce was simply better—they just wanted it more,” was Major’s conclusion. “But when he’s in top shape, he has incredible quality. Although he’s reaching an age where he has to take care of his body and really make sure his injury situation stabilizes. He needs to perform consistently over weeks and months to get back on the national team’s radar. Nevertheless, I believe he can already help Udine in this position if he gets fit and stays that way.”
“He’s supposed to save Austria”
Maierhofer’s tongue-in-cheek advice: “He should save Udine this year, enjoy Italian cuisine, learn Italian with his family, and then head to the Verteilerkreis to save Austria.” Or maybe even join Maierhofer in Krems in the Regionalliga? “He’d definitely have a guaranteed spot there. But I have a solid center-back duo. So not as a center-back, but on the left wing—I definitely need him there.”
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