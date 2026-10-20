Sicherheit vor Rendite: Tirol spart klassisch

Altersvorsorge gewinnt weiter an Bedeutung

Neun von zehn Tirolern halten die private Vorsorge für unverzichtbar. Da die Mehrheit an der staatlichen Pension zweifelt, gewinnen zusätzliche Altersvorsorgen an Bedeutung. 39 % befürworten daher eine betriebliche Altersvorsorge. Der WK-Obmann der Sparte Bank & Versicherung, Patrick Götz, betont: „Die betriebliche Pensionsvorsorge würde Österreich gut zu Gesicht stehen. Sie soll nicht als Gegenmodell verstanden werden, sondern als Ergänzung.“ Neben Sparkonto und Sparbuch dominieren Wertpapiere und Lebensversicherungen als Altersvorsorge. Wobei bei Wertpapieren das Interesse höher ist als die Nutzung selbst, sagt Zeh.