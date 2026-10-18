Mönche behüten im Stiftspark Schöpfung der Natur

Uralte Baumriesen, exotische Pflanzen - das Naturwunder des Stiftes Lilienfeld. Ein auch spirituell angehauchter Garten in Lilienfeld, in dem Baumriesen monastische Geschichten flüstern.
Wenn Sonnenstrahlen durch das Blätterdach tanzen und verschlungene Wege in eine märchenhafte Welt führen, entfaltet der Stiftspark Lilienfeld seinen ganz besonderen Zauber. Zwischen exotischen Gehölzen und mächtigen Baumriesen lebt ein Stück Naturgeschichte weiter – ein grünes Paradies, das zum Staunen, Durchatmen und Innehalten einlädt.
415 Pflanzenarten aus aller Welt
Abt Ambros Becziczka verwandelte zwischen 1825 und 1862 den einstigen Tiergarten in einen romantischen Landschaftspark. Ein Verzeichnis aus dem Jahr 1868 listete beeindruckende 415 Pflanzenarten auf, die über Hamburg nach Lilienfeld gelangt waren. Bis heute begeistern botanische Raritäten wie der mächtige Mammutbaum und die Schirnhofer-Rosskastanie. Am höchsten Punkt wacht der pagodenartige „Chineser“ über das grüne Kleinod.
„Wir sind Bewahrer der Schöpfung“
Für Abt Pius Maurer ist der Park weit mehr als eine historische Gartenanlage. „Wir sind nicht die Besitzer der Schöpfung, sondern ihre Bewahrer. Jeder Baum, jede Pflanze und jedes Lebewesen ist Teil eines großen Ganzen. Wir müssen lernen, diese Vielfalt wieder bewusster wahrzunehmen und zu schützen“, betont er.
Gerade alte Bäume seien kostbare Lebensräume, die weit über ihre Schönheit hinaus Bedeutung hätten. „Sie schenken Schatten, bieten Tieren Schutz und verbinden Generationen. Wenn wir diese Naturschätze erhalten, geben wir auch unseren Kindern und Enkeln die Möglichkeit, das Wunder der Schöpfung hautnah zu erleben“, sagt Maurer.
Ein Vermächtnis für kommende Generationen
Der ganzjährig frei zugängliche Stiftspark ist ein mit dem Goldenen Igel ausgezeichneter Schaugarten von „Natur im Garten“. Zwischen knorrigen Stämmen, rauschenden Blättern und verwunschenen Wegen wird spürbar, wie kostbar unsere Natur ist. Ein Paradies im Mostviertel, das nicht nur die Seele berührt, sondern auch daran erinnert, dass Schöpfungsbewahrung bei uns selbst beginnt.
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