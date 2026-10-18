Mönche behüten im Stiftspark Schöpfung der Natur

Ein Vermächtnis für kommende Generationen

Der ganzjährig frei zugängliche Stiftspark ist ein mit dem Goldenen Igel ausgezeichneter Schaugarten von „Natur im Garten“. Zwischen knorrigen Stämmen, rauschenden Blättern und verwunschenen Wegen wird spürbar, wie kostbar unsere Natur ist. Ein Paradies im Mostviertel, das nicht nur die Seele berührt, sondern auch daran erinnert, dass Schöpfungsbewahrung bei uns selbst beginnt.