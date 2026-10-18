Aufregung um Lamine Yamal: Trainer schäumt vor Wut

„War eine Provokation von Lamine Yamal“

„Ein Gefühl der Ohnmacht. Das 2:5 spiegelt nicht wider, wie das Spiel tatsächlich verlief. Unverständliche und unerklärliche Entscheidungen“, schimpfte Pellegrini bei DAZN. „Der Platzverweis war eine Provokation von Lamine Yamal. Anstatt beide zu ermahnen, wurden wir immer benachteiligt. Es gibt keinen Grund, bei all diesen Aktionen genau diese zwei Maßstäbe anzulegen.“