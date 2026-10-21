Proteste: Macron holt sich Hilfe vom Geheimdienst

Auch Ministerinnen und Minister würden dabei sein. Es gehe darum, eine „detaillierte Bestandsaufnahme“ der Ereignisse zu erstellen, um Transparenz darüber zu schaffen, was am vergangenen Wochenende geschehen sei, sagte Macron. Der Präsident hielt sich am Mittwoch noch im Nahen Osten auf. Er habe etwa mit Saudi-Arabien eine Verlängerung zusätzlicher Diesel-Lieferungen vereinbart, hieß es. Beide Länder wollten außerdem Infrastrukturprojekte vorantreiben, um ihre Abhängigkeit von der Straße von Hormuz zu verringern, hieß es weiter. Macron war bereits zuvor in den Golfstaaten Katar und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.