LASK Goalie: “Disappointing! We were completely outmatched.”

Florian Flecker (LASK two-goal scorer): “I’m pretty disappointed with the performance. We were a long way from what we had envisioned. That quick double blow threw our game plan completely off track. For me, of course, it’s nice—I got two great passes. Still, the disappointment outweighs everything today. In a game like this, you have to bring a lot more energy to the field. We were sorely lacking that in the first half. We did a little better tactically afterward. When you’re down 0–2 right off the bat, it’s tough against Liverpool. You have to be realistic about that. Basically, we deserved to lose.”