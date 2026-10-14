Reactions to the Game
LASK Goalie: “Disappointing! We were completely outmatched.”
LASK suffered a clear 3-6 loss in its Champions League home debut against Liverpool FC on Wednesday. Here are the post-match reactions...
Florian Flecker (LASK two-goal scorer): “I’m pretty disappointed with the performance. We were a long way from what we had envisioned. That quick double blow threw our game plan completely off track. For me, of course, it’s nice—I got two great passes. Still, the disappointment outweighs everything today. In a game like this, you have to bring a lot more energy to the field. We were sorely lacking that in the first half. We did a little better tactically afterward. When you’re down 0–2 right off the bat, it’s tough against Liverpool. You have to be realistic about that. Basically, we deserved to lose.”
Lukas Jungwirth (LASK goalkeeper): “For the most part, we were completely overwhelmed in the first half. We didn’t do what we set out to do. They had it easy. In the second half, you could see that we can keep up with teams like this. Still, it’s sobering. At least we scored three goals.”
Florian Wirtz ( Liverpool midfielder): “We made it look like a clear-cut win, but in the end we let them back into it a bit—that was unnecessary. Overall, it was a good win. The Linz team put up a fight. We’re taking the three points and are satisfied.”
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