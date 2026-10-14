Despite the excuse
Vehicle Seized After Speeding on the A1
A reckless speedster was pulled over by police Tuesday night on the Westautobahn near Haid. The Hungarian driver was traveling at twice the speed limit. He was stopped and had to temporarily surrender his driver’s license and car.
On Tuesday, a patrol from the Haid Highway Patrol conducted laser speed checks on the A1 in the direction of Vienna near the Haid interchange. Around 11 p.m., a German passenger car was clocked traveling at nearly 200 km/h in a 100 km/h zone. The officers gave chase and stopped the driver.
“Friend in Trouble”
The driver, a 34-year-old Hungarian man from Nußdorf am Haunsberg (Salzburg), claimed he was in a hurry because a friend was in trouble. Of course, this excuse did not spare the man from facing consequences. The Hungarian man had his driver’s license revoked, was prohibited from continuing his journey, and his vehicle was temporarily impounded.
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