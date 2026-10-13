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Fentanyl Dealer

Four Arrested Following Fatal Overdose in Linz

Nachrichten
13.10.2026 19:10
Fentanyl
Fentanyl(Bild: AP/Tom Gannam)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Following the overdose of a 29-year-old Linz resident in July 2026, police launched an investigation into suspected illegal trafficking of fentanyl patches. As part of the investigation, a total of four suspects were arrested.

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According to current findings, fentanyl patches obtained through medical prescriptions were allegedly passed on and sold for profit over an extended period of time. The investigation led police to several individuals from the family circle of the main suspect, a 38-year-old Romanian man from Linz, as well as three other individuals involved.

(Bild: Andi Schiel)

The suspects are accused of putting 1,000 fentanyl patches into circulation. Those arrested are reportedly the 38-year-old Romanian from Linz, his 54-year-old mother, his 62-year-old aunt, and a 29-year-old man from Linz.

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