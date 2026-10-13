Fentanyl Dealer
Four Arrested Following Fatal Overdose in Linz
Following the overdose of a 29-year-old Linz resident in July 2026, police launched an investigation into suspected illegal trafficking of fentanyl patches. As part of the investigation, a total of four suspects were arrested.
According to current findings, fentanyl patches obtained through medical prescriptions were allegedly passed on and sold for profit over an extended period of time. The investigation led police to several individuals from the family circle of the main suspect, a 38-year-old Romanian man from Linz, as well as three other individuals involved.
The suspects are accused of putting 1,000 fentanyl patches into circulation. Those arrested are reportedly the 38-year-old Romanian from Linz, his 54-year-old mother, his 62-year-old aunt, and a 29-year-old man from Linz.
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