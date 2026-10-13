Ein Radweg, der rechtlich noch gar keiner ist

In Mödling wurden bereits Bodenmarkierungen für einen Radweg angebracht, der offiziell noch gar nicht gültig ist. Die Stadtgemeinde bedauert den Fehler und wartet weiter auf die dazugehörige Verordnung der Bezirkshauptmannschaft.
Peinliche Panne in Mödling: In der Guntramsdorfer Straße wurden in der Nacht auf den 8. Oktober Radüberfahrten markiert. Das Problem dabei: Obwohl die Bauarbeiten dazu weitgehend abgeschlossen sind, ist die neue Verkehrsregelung noch nicht rechtsgültig. Erst mit der Verordnung der Bezirkshauptmannschaft (BH) dürfen die Radüberfahrten offiziell genutzt werden – und Autofahrer müssen dort den Radfahrern Vorrang gewähren. Betroffen sind die Querungen über die Schubertgasse und die Anningerstraße.
„Inhaltlich ist das Verfahren grundsätzlich abgeschlossen. Die Verordnung sollte nächste oder übernächste Woche fertig sein“, so der zuständige grüne Mobilitätsstradtrat Tim Pöchhacker.
Auch neue Einbahnschilder, die bereits aufgestellt wurden, mussten wieder verhüllt werden.
Stadtgemeinde entschuldigt sich offiziell für Fehler
Die Stadtgemeinde zeigt sich reumütig. „Wir entschuldigen uns für die dadurch entstanden Unannehmlichkeiten und bitten alle Verkehrsteilnehmer, an dieser Stelle um besondere Vorsicht“, ist es auf der offiziellen Website zu lesen. Auch vor Ort wurden Hinweistafeln aufgestellt.
Für die Stadt ist der Fehler ärgerlich. Man wolle jedoch transparent damit umgehen und die Angelegenheit so rasch wie möglich klären, so Pöchhacker.
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