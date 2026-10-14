Leben retten steht jetzt am Stundenplan

Paragleiter landet im Baum

Mehr als 1.000 Menschen mit Herzstillstand könnten allein in Österreich pro Jahr gerettet werden, wenn mehr Laien sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen beginnen würden. Am Schöckl sollen am Freitag vor allem Kinder angesprochen werden. Deshalb werden etwa Klassen der NMS Straßgang am Berg sein. Für sie wird die Bergung eines im Baum gelandeten Paragleiters simuliert und auch die Crew des Rettungshubschraubers Christophorus 12 ist vor Ort. „Es sind aber alle willkommen – und man kann bei Wiederbelebung und Erster Hilfe nichts falsch machen“, so Prattes.