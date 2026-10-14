Wiens Pakete reichen eineinhalb Mal um die Erde

Elf Packerl pro Monat und Haushalt

Die Wiener lassen sich ihre Bestellungen offenbar gerne bis vor die Haustür liefern. Im Schnitt kamen im Vorjahr rund 130 Pakete auf jeden Haushalt – das sind knapp elf Sendungen pro Monat! Besonders auffällig: Immer mehr Packerl landen direkt bei Privatpersonen. Während 2014 noch 53 Prozent der Sendungen an private Empfänger gingen, waren es 2025 bereits satte 85 Prozent.