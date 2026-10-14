„Für Bournemouth ist das Sturm-Spiel ein Feiertag“

Die Engländer kennen Salzburg, Saalbach vom Skifahren, Lederhosen und ’Sound of Music’ – Österreich haben sie sonst oft nicht so am Schirm“, schmunzelt England-Experte Johnny Ertl vor Sturms Europa-League-Match am Donnerstag in Bournemouth. Und doch ist dieses Spiel auch für die englischen Fans etwas Besonderes: Es ist das erste Europacup-Heimspiel der Briten in ihrer 127-jährigen Klubgeschichte.