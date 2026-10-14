Wahlzuckerl von Infantino? ÖFB winkt Geldregen

Die FIFA begründet die Ausschüttung demnach mit dem großen kommerziellen Erfolg der WM im Sommer und will „die Investitionen in die Entwicklung des Fußballs in den 211 Mitgliedsverbänden, den Kontinentalverbänden und anderen Anteilseignern fördern“. Die UEFA als schärfster Infantino-Kritiker hatte den FIFA-Boss angesichts satter WM-Gewinne in einem Maßnahmenkatalog für umfassende Reformen unter anderem zu einer Zahlung von mindestens zehn Millionen Dollar pro Nationalverband aufgefordert – nun setzt der Schweizer offenbar noch einmal einen satten Zuschlag obendrauf. Zahlungen an die 211 Nationalverbände wie zum Beispiel der ÖFB sind seit jeher ein gängiges Mittel im Wahlkampf um die FIFA-Führung.