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„Zu viel Freizeit“

Sylvester Stallone hat keine Lust auf Ruhestand

Society International
14.10.2026 10:46
Sylvester Stallone hat auch mit 80 Jahren keine Lust darauf, sich zur Ruhe zu setzen: „Was soll ...
Sylvester Stallone hat auch mit 80 Jahren keine Lust darauf, sich zur Ruhe zu setzen: „Was soll man denn da den ganzen Tag machen?“(Bild: AP/Andy Kropa)
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Von krone.at

Sylvester Stallone denkt auch mit 80 Jahren nicht ans Aufhören und will weiter vor der Kamera stehen. Was ihn antreibt? „Ich glaube, das liegt einfach in meiner Natur“, sagte Stallone der Deutschen Presse-Agentur in London. „Ruhestand war für mich schon immer einfach zu viel Freizeit. Was soll man denn da den ganzen Tag machen?“ 

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Der Schauspieler verglich sich mit einem Hund. „Manche Leute sind wie Tiere“, sagte er. „Einige sind ruhig, wie Haustiere, andere sind aggressiv. So wie ein Dobermann, der muss einfach arbeiten. Und ein Deutscher Schäferhund braucht auch eine Aufgabe.“ Er wolle niemandem etwas beweisen, betonte Stallone. „Ich bin einfach so gemacht.“

  Nachdem er gerade seine Memoiren „The Steps“ veröffentlicht hat, ist er ab Freitag beim Streamingdienst Paramount+ in der neuen, vierten Staffel der Serie „Tulsa King“ zu sehen. Darin spielt er den Mafioso Dwight Manfredi, einen Gangster mit einem guten Herzen. Nie zuvor habe er so viel von seiner eigenen Persönlichkeit in eine Rolle eingebracht, verriet „Sly“.

Stallone beteuerte, dass er niemandem etwas beweisen möchte, aber er „einfach so gemacht“ sei. ...
Stallone beteuerte, dass er niemandem etwas beweisen möchte, aber er „einfach so gemacht“ sei. Weshalb er nicht daran denkt, seine Hollywood-Karriere zu beenden.(Bild: AP/CJ Rivera)

Stallone litt unter Konkurrenzkampf
Der 80-Jährige erzählte außerdem, dass er heute mehr mit sich im Reinen sei als früher, weil er sich nicht mehr mit anderen vergleiche. „Ich bin auf einem guten Weg. Viele Jahre lang war das nicht so“, sagte Stallone. „Seit ich mich nicht mehr mit anderen messe, bin ich entspannter.“

Früher habe er sich selbst zu stark unter Druck gesetzt. „Man sagt sich immer: Das kannst du noch besser. Und dann dieser Konkurrenzkampf, das war furchtbar.“

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In den 80er-Jahren galt Arnold Schwarzenegger als einer seiner größten Konkurrenten. Heute sind die beiden befreundet und Stallone denkt nicht mehr über Konkurrenz nach. „Heute gönne ich jedem seinen Erfolg, ganz ehrlich.“

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