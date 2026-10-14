Sylvester Stallone hat keine Lust auf Ruhestand

Stallone litt unter Konkurrenzkampf

Der 80-Jährige erzählte außerdem, dass er heute mehr mit sich im Reinen sei als früher, weil er sich nicht mehr mit anderen vergleiche. „Ich bin auf einem guten Weg. Viele Jahre lang war das nicht so“, sagte Stallone. „Seit ich mich nicht mehr mit anderen messe, bin ich entspannter.“