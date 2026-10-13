Transporter von Motorrad-Dieben kippte bei Flucht

In Italien und Rumänien gefasst

Am 1. September wurde der jüngere Beschuldigte in Italien festgenommen, am 14. September der 25-Jährige in Rumänien. Mittlerweile wurden beide nach Österreich ausgeliefert. Bei den Einvernahmen verweigerten sie die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden sie in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Die sichergestellten Motorräder befinden sich hingegen weiterhin in Rumänien und wurden dem geschädigten Betrieb bisher nicht zurückgegeben.