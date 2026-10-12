Serie A Live Updates
LIVE: Alaba Makes His Debut for Udinese Against Torino!
Von krone Sport
Matchday 6 in Serie A: FC Torino faces Udinese Calcio, David Alaba’s new club. The Austrian isn’t in the starting lineup yet, but he can still hope to make his debut. We’re reporting live (live updates below). The score is currently 2-1.
Here’s the live ticker:
Alaba is warming up for a possible appearance:
Enjoy the game!
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