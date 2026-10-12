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Serie A Live Updates

LIVE: Alaba Makes His Debut for Udinese Against Torino!

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12.10.2026 05:00
David Alaba still has to wait for his debut.
David Alaba still has to wait for his debut.(Bild: Krone-Collage/Instagram@davidalaba, Screenshot/Instagram_udinesecalcio)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Matchday 6 in Serie A: FC Torino faces Udinese Calcio, David Alaba’s new club. The Austrian isn’t in the starting lineup yet, but he can still hope to make his debut. We’re reporting live (live updates below). The score is currently 2-1.

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Here’s the live ticker:

Alaba is warming up for a possible appearance:

Enjoy the game!

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