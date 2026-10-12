Paket-Protest | Noch mehr Murks

Noch mehr Murks. Am Montag signalisierte schließlich auch Bundeskanzler Christian Stocker „Gesprächsbereitschaft“, was die Abschaffung der Paketsteuer betrifft. Verteidigt wird sie nur noch aus dem Finanzministerium des mutmaßlichen künftigen Vizekanzlers und SPÖ-Chefs Markus Marterbauer. Ein Schelm, wer nun denkt, die Positionierung gegen die Paketsteuer der Koalitionspartner könnte mit Marterbauers voraussichtlichem Aufstieg an die SPÖ-Spitze zu tun haben. Aber tatsächlich darf man nun ahnen, was dieses Aufrücken des Finanzministers in höhere politische Sphären dem Land bescheren wird: vermutlich nicht zuletzt noch mehr Murks in der Regierung. Vielleicht ist das ohnehin schon egal, wie das Ergebnis der „Krone“-Umfrage zeigt, wonach zwei Drittel der Österreicher der Regierung nichts mehr zutrauen.