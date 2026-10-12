Starlink-Sabotage: Zwei Festnahmen in Deutschland

Moskau spricht von „antirussischer Hysterie“

Vertreter mehrerer EU-Staaten warnen seit Monaten vor russischen Sabotageakten, Cyberangriffen und anderen hybriden Aktivitäten in Europa, um die Unterstützung für die Ukraine zu schwächen. Russland weist solche Vorwürfe zurück und spricht von antirussischer Hysterie. Für Kiew ist Starlink im Krieg von entscheidender Bedeutung: Seit 2022 stellt Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX der Ukraine den Zugang zum Satelliteninternet bereit. Das ukrainische Militär nutzt Zehntausende Terminals für die Kommunikation an der Front und zur Steuerung von Drohnen. Polen finanziert nach eigenen Angaben die Starlink-Abonnements für die Ukraine.