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Brandanschlag

Starlink-Sabotage: Zwei Festnahmen in Deutschland

Ausland
12.10.2026 22:09
Zwei türkische Staatsbürger sind in Deutschland nach einem Brandanschlag auf eine Station des ...
Zwei türkische Staatsbürger sind in Deutschland nach einem Brandanschlag auf eine Station des Satelliten-Internetanbieters Starlink in Polen festgenommen worden (Symbolbild).(Bild: AFP/RALF HIRSCHBERGER)
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Zwei türkische Staatsbürger sind in Deutschland nach einem Brandanschlag auf eine Station des Satelliten-Internetanbieters Starlink in Polen festgenommen worden. Die polnische Regierung vermutet Russland hinter der Tat.

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Die beiden Verdächtigen sollen in Polen wegen Sabotage im Auftrag eines ausländischen Geheimdienstes angeklagt werden, wie der polnische Innenminister Marcin Kierwinski erklärte. Das Feuer war im September an einer Station im Zentrum des Landes ausgebrochen und hatte die Stromversorgung sowie den Notstromgenerator beschädigt.

Innenminister Marcin Kierwinski (links) bei einem Briefing des polnischen Regierungschefs Donald ...
Innenminister Marcin Kierwinski (links) bei einem Briefing des polnischen Regierungschefs Donald Tusk(Bild: EPA/RADEK PIETRUSZKA)

Polen: „Russische Dienste hinter Sabotageackt“
„Wir haben keinen Zweifel daran, dass russische Dienste hinter diesem Sabotageakt stecken“, sagte der polnische Minister für Sonderdienste, Tomasz Siemoniak am Montag. Ziel dürfte es gewesen sein, die Internetverbindung unter anderem für das ukrainische Militär zu stören. Moskaus äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen. Siemoniak warnte zudem, russische Geheimdienste würden bei ihren mutmaßlichen Operationen zunehmend auf Personen aus dem kriminellen Milieu zurückgreifen.

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Moskau spricht von „antirussischer Hysterie“
Vertreter mehrerer EU-Staaten warnen seit Monaten vor russischen Sabotageakten, Cyberangriffen und anderen hybriden Aktivitäten in Europa, um die Unterstützung für die Ukraine zu schwächen. Russland weist solche Vorwürfe zurück und spricht von antirussischer Hysterie. Für Kiew ist Starlink im Krieg von entscheidender Bedeutung: Seit 2022 stellt Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX der Ukraine den Zugang zum Satelliteninternet bereit. Das ukrainische Militär nutzt Zehntausende Terminals für die Kommunikation an der Front und zur Steuerung von Drohnen. Polen finanziert nach eigenen Angaben die Starlink-Abonnements für die Ukraine.

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