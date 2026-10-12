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Trumps Intimfeindin

Haus von Demokratin kurz vor US-Wahl durchsucht

Außenpolitik
12.10.2026 20:21
Omar bemüht sich aktuell um ihre Widerwahl und wirft den Behörden politische Einflussnahme vor.
Omar bemüht sich aktuell um ihre Widerwahl und wirft den Behörden politische Einflussnahme vor.(Bild: Krone-Collage/AFP/ANDREW LEYDEN, AP/J. Scott Applewhite)
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Von krone.at

US-Bundesbeamte haben Montagfrüh das Zuhause der prominenten demokratischen Abgeordneten Ilhan Omar im Großraum Washington durchsucht. Offizielle Stellen sprechen von Betrugsermittlungen – während die Demokratin von „politischen Einschüchterungsversuchen“ berichtet.

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Auch führende Demokraten im Repräsentantenhaus, darunter Minderheitsführer Hakeem Jeffries, nannten die Razzia beunruhigend. Die Aktion werfe ernsthafte Fragen auf „hinsichtlich der anhaltenden korrupten Instrumentalisierung der Bundesregierung gegen (US-Präsident) Donald Trumps Gegner“, sagte Hakeem.

Ein Sprecher des Justizministeriums erklärte mehreren US-Medien, dass Beamte einer Abteilung des Heimatschutzministeriums einen vom Justizministerium erwirkten, gerichtlich genehmigten Durchsuchungsbefehl vollstreckt hätten. Konkret handelte es sich um Mitglieder der Ermittlungsabteilung HSI der umstrittenen US-Einwanderungsbehörde ICE.

Beamte sprechen von Betrugsvorwürfen
Die Maßnahme sei Teil einer laufenden strafrechtlichen Untersuchung auf Bundesebene, hieß es weiter. Aus dem Statement ging NBC News zufolge allerdings nicht hervor, dass der Durchsuchungsbefehl in Verbindung mit Omar stand. Auch über die Art der Ermittlungen seien keine weiteren Angaben gemacht worden.

Fox News zitiert zwei mit den Ermittlungen vertraute Quellen mit der Aussage, dass die Durchsuchung zu einer strafrechtlichen Ermittlung wegen mutmaßlichen Betrugs gehöre, die in Zusammenhang mit den Einwanderungsunterlagen der in Somalia geborenen Kongressabgeordneten stehe. Dem Sender ABC News liegen ähnliche Informationen vor.

Muslima ist Intimfeindin von Trump
Omar sprach auf X von einem „Versuch, politische Gegner ins Visier zu nehmen und die Strafverfolgungsbehörden des Bundes als Waffe einzusetzen“. Trump greife sie seit zehn Jahren mit haltlosen Lügen und Schmierkampagnen an. „Dies ist nur die jüngste Eskalation in seiner Kampagne der politischen Einschüchterung. Ich werde mich nicht zum Schweigen bringen lassen.“

Die Abgeordnete ist immer wieder heftigen Attacken Trumps ausgesetzt. Mit Blick auf ihre somalischen Wurzeln legte er der US-Bürgerin schon häufiger nahe, sie solle nach Somalia „zurückgehen“. 

NBC News weist zudem auf den Zeitpunkt der Durchsuchung hin – drei Wochen vor der wichtigen Kongresswahl, bei der die linke Abgeordnete Omar in ihrem Bezirk im US-Staat Minnesota wiedergewählt werden will.

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Es sei gängige Praxis im Justizministerium, bei Maßnahmen kurz vor einer Wahl besondere Vorsicht walten zu lassen, die den Anschein erwecken könnten, einem Kandidaten oder einer Kandidatin zu helfen oder zu schaden, betont der Sender. Es sei dem Ministerium zwar nicht verboten, innerhalb der zwei Monate vor einer Wahl tätig zu werden, doch das entspreche seit langem einer ungeschriebenen Praxis.

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