Glasner von Ex-Klub verspottet: „Morgen gefeuert“

„Glasner, wie steht‘s?“

Dabei hatte das Wiedersehen zunächst gut begonnen. Vor dem Anpfiff wurde Glasner mit großem Jubel und einem herzlichen Empfang begrüßt. Doch mit dem Anpfiff änderte sich die Stimmung rasch. Nottingham Forest ging früh in Führung, kassierte allerdings drei Treffer und verlor das Spiel 1:3. Aufgrund des Ergebnisses verhöhnten zahlreiche Fans ihren ehemaligen Trainer im Chor: „Glasner, wie steht’s?“ Dass der Österreicher zu einem direkten Ligakonkurrenten statt zu einem europäischen Topklub gewechselt war, sorgte bei vielen Anhängern für Unverständnis und Wut.