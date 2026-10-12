Glasner von Ex-Klub verspottet: „Morgen gefeuert“

Es war kein schönes Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Crystal Palace für Oliver Glasner. Mit seinem neuen Verein Nottingham Forest kassierte der Österreicher in der Premier League eine 1:3-Niederlage. Dazu wurde er im ehemaligen Stadion auch noch von den eigenen Ex-Fans verspottet.
„Morgen wirst du gefeuert!“, hallte es beim Stand von 3:1 für Crystal Palace durch den Selhurst Park. Ziel der Fangesänge: Ex-Trainer Oliver Glasner. Der Österreicher hatte den Klub im Sommer nach zweieinhalb erfolgreichen Jahren verlassen. Mit den Triumphen im FA Cup, im Community Shield und in der UEFA Conference League war Glasner maßgeblich an den ersten Titeln in der Vereinsgeschichte der „Eagles“ beteiligt. Seinen Abgang zu einem direkten Ligakonkurrenten nahmen ihm viele Fans allerdings übel.
„Glasner, wie steht‘s?“
Dabei hatte das Wiedersehen zunächst gut begonnen. Vor dem Anpfiff wurde Glasner mit großem Jubel und einem herzlichen Empfang begrüßt. Doch mit dem Anpfiff änderte sich die Stimmung rasch. Nottingham Forest ging früh in Führung, kassierte allerdings drei Treffer und verlor das Spiel 1:3. Aufgrund des Ergebnisses verhöhnten zahlreiche Fans ihren ehemaligen Trainer im Chor: „Glasner, wie steht’s?“ Dass der Österreicher zu einem direkten Ligakonkurrenten statt zu einem europäischen Topklub gewechselt war, sorgte bei vielen Anhängern für Unverständnis und Wut.
War es „Karma“?
„Heute sieht es so aus, als wäre nur ich dafür verantwortlich – nennt es Karma oder wie auch immer“, zeigte sich Glasner enttäuscht im „Sky“-Interview nach dem Match. Zwar sei es die „beste Saisonleistung“ seiner Spieler gewesen, der Sieg blieb im jedoch verwehrt. „Es war, als hätte ich es nicht verdient, im Selhurst Park zu gewinnen“, so der Österreicher.
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